Поезд вышел из Москвы в Санкт-Петербург в 23ч 50 мин. В какое время поезд прибыл к месту назначения, если он шёл со скоростью 90 км/ч? Для упрощения вычислений расстояние между этими городами считайте равным 630 км.

Математика

Поезд вышел из Москвы в Санкт-Петербург в 23ч 50 мин. В какое время поезд прибыл к месту назначения, если он шёл со скоростью 90 км/ч? Для упрощения вычислений расстояние между этими городами считайте равным 630 км.

Автор: Гость