Поезд вышел из Москвы в Санкт-Петербург в 23ч 50 мин. В какое время поезд прибыл к месту назначения, если он шёл со скоростью 90 км/ч? Для упрощения вычислений расстояние между этими городами считайте равным 630 км.
Математика
Поезд вышел из Москвы в Санкт-Петербург в 23ч 50 мин. В какое время поезд прибыл к месту назначения, если он шёл со скоростью 90 км/ч? Для упрощения вычислений расстояние между этими городами считайте равным 630 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)630/90=7(ч)- время езды поезда 2)23ч50мин+ 7 ч 00мин = 6ч 50 мин
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