Поезд вышел из Москвы в Санкт-Петербург в 23ч 50 мин. В какое время поезд прибыл к месту назначения, если он шёл со скоростью 90 км/ч? Для упрощения вычислений расстояние между этими городами считайте равным 630 км.

Математика
Поезд вышел из Москвы в Санкт-Петербург в 23ч 50 мин. В какое время поезд прибыл к месту назначения, если он шёл со скоростью 90 км/ч? Для упрощения вычислений расстояние между этими городами считайте равным 630 км.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)630/90=7(ч)- время езды поезда  2)23ч50мин+ 7 ч  00мин = 6ч 50 мин 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Делаю работу над ошибками.Помогите пожалуйста объяснить почему в предложении стоит запятая: Может, на них влияет что-то извне?
Ответить
Русский язык
Какое спряжение у слов:гулять гуляю гуляешь гуляем строю строишь строим сторят???
Ответить
Алгебра
Решите двойное неравенство и укажите, если возможно, наибольшее и наименьшее целое решение неравенства: -2 <= 8x + 1 / 5 < 3 (<= - это ...
Ответить
Другие предметы
Окрас кузнечика,сверчка
Ответить
Геометрия
Abcd равнобедренная трапеция найти ad=2*bc k середина ad bk=bc найти углы трапеций
Ответить