Как решить уровнение 14007+(х+53)=(14007+299)+53
Математика
Как решить уровнение 14007+(х+53)=(14007+299)+53
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=299 т.к. число 14007 и число 53 есть в обеих сторонах, остается х и 299 значит х=299
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