Помогите составить 10 сложных предложений с причастиями)))))))) плиизз

Гость: Гость:

Шуршащий звук слышен на улице, словно листья гладят поверхность асфальта. Красив падающий снег, на котором виднеется следы птиц. Мальчик, спешащий в школу, которая расположена в нескольких остановках от дома, вскочил в открывшуюся дверь автобуса. Приступивший к работе электрик установил, что прибор требует ремонта. Уставшие ученики вышли из школы во двор, где их ждали родители.