Приведите к наименьшему общему знаменателю числа: 1/6 и 3/8; 18/15 и 11/12; 11/30 и 8/45; 5/9 и 7/12 прошу тебя если ты моя подруга

Математика

Приведите к наименьшему общему знаменателю числа: 1/6 и 3/8; 18/15 и 11/12; 11/30 и 8/45; 5/9 и 7/12 прошу тебя если ты моя подруга

Автор: Гость