Приведите к наименьшему общему знаменателю числа: 1/6 и 3/8; 18/15 и 11/12; 11/30 и 8/45; 5/9 и 7/12 прошу тебя если ты моя подруга
Математика
Приведите к наименьшему общему знаменателю числа: 1/6 и 3/8; 18/15 и 11/12; 11/30 и 8/45; 5/9 и 7/12 прошу тебя если ты моя подруга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК(6,8) = 24 1/6 + 3/8 = 13/24 18/15 + 11/12 = 2 7/60 11/30 + 8/45 = 49/90 5/9 + 7/2= 1 5/36
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