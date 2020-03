U works in the complaints department of an electricity company. listen to his conversation with a customer and answer the questions. 1What is the customer'S problem? 2What is Lou's solution? D listen again. Are these sentenc...

Английский язык

U works in the complaints department of an electricity company. listen to his conversation with a customer and answer the questions. 1What is the customer'S problem? 2What is Lou's solution? D listen again. Are these sentences true or false? The customer doesn't have an account number. fai!'B 2The engineer arrived on Thursday morning. 3The engineer left after five minutes. 4He didn't return in the afternoon. 5The customer doesn't have a meeting in the morning. 6Lou arranges for the engineer to visit at twelve o'clock. U работает в отделе рассмотрения жалоб на компании электроэнергии. слушать его разговор с клиентом и отвечать на вопросы. 1What проблема заказчика? 2What это решение Лу? D слушать снова. Являются ли эти предложения истинными или ложными? Клиент не имеет номер счета. фай! 'B 2The инженер прибыл в четверг утром. 3The инженер ушел через пять минут. 4Не не вернулся во второй половине дня. 5The клиент не имеет встречу в первой половине дня. 6Lou организует инженер посетить в двенадцать часов.

Автор: Гость