Переведите предложения.

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1.Я просыпаюсь с будильником. 2.Не ждите меня,я прийду поздно. 3.Дедушка не слышит,включи телевизор погромче,пожалуйста. 4.Одень свою кофту,на улице идёт дождь. 5.Пожалуйста,выключи радио. 6.Мой сын заботится обо мне. 7.Они зашли внутрь через чёрный вход. 8.Содержать детей-нелегко. 9.Заполни этот бланк заявления,пожалуйста. 10.Террориты пытались подорвать железную дорогу. 11.Иди пожалуйста на своё место. 12.Пожалуйста,продолжай читать.
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