Переведите текст пожалуйста, очень надо) Заранее СПАСИБО)))

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1. Слово обязано своим происхождением маленькой лошадке с названием "хобби". Лошадка хобби - деревянная игрушка, на которой дети катались верхом, как на обычной лошади. Отсюда пошло выражение "кататься на лошадке хобби", что означает "проводить время, как тебе нравится", и теперь, в современном смысле, хобби означает деятельность для удовольствия. 2. Существуют хобби для любой личности, стиля жизни и бюджета. Популярные хобби включают в себя коллекционирование таких предметов, как монеты, марки, бейсбольные карточки, ручную работу, как шитьё, вышивка, или занятия снаружи, как игра "крокодил", походы или наблюдения за птицами. 3. Создание чего-то полезного или декораций также может быть практичным и веселым. Актерская игра, написание пьес, поэзия, игра на инструменте, коллекционирование музыкальных дисков или написание песен - все это хорошие способы хорошо провести время. Радиомашинки, самолеты, вертолеты и лодки раскрыли широкий круг интересных занятий. 4. Настольные и карточные игры , как шахматы, шашки - отличный способ стимулировать разум и встретить новых людей. Просто помни, что самая важная вещь - это веселье от любого хобби, которое ты выберешь!