СРОЧНО! ДАЮ 30 БАЛЛОВ! Взяв географ. положение+природные зоны Ближнего Востока 600-1300 года д.э, и дайте характеристику, что общего у всех завоеваний и империй Ближ. Востока?

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ИТОГИ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ Хотя крестовые походы не достигли поставленной цели и, начатые при всеобщем воодушевлении, завершились крушениями и разочарованием, они составили целую эпоху в европейской истории и оказали серьезное влияние на многие стороны европейской жизни. Византийская империя. Возможно, крестовые походы действительно отсрочили турецкое завоевание Византии, однако они не смогли предотвратить падение Константинополя в 1453. Византийская империя длительное время находилась в состоянии упадка. Ее окончательная гибель означала появление турок на европейской политической сцене. Разорение Константинополя крестоносцами в 1204 и венецианская торговая монополия нанесли империи смертельный удар, от которого она не смогла оправиться даже после своего возрождения в 1261. Торговля. Самую большую выгоду из крестовых походов извлекли купцы и ремесленники итальянских городов, которые обеспечивали армии крестоносцев снаряжением, провиантом и транспортом. Кроме того, итальянские города, прежде всего Генуя, Пиза и Венеция, обогащались за счет торговой монополии в странах Средиземноморья. Итальянские купцы установили торговые связи с Ближним Востоком, откуда вывозили в Западную Европу различные предметы роскоши - шелка, пряности, жемчуг и т. п. Спрос на эти товары приносил сверхприбыли и стимулировал поиски новых, более коротких и безопасных путей на Восток. В конечном счете эти поиски привели к открытию Америки. Крестовые походы сыграли также чрезвычайно важную роль в зарождении финансовой аристократии и способствовали развитию капиталистических отношений в итальянских городах. Феодализм и церковь. В крестовых походах погибли тысячи крупных феодалов, кроме того, множество знатных родов разорилось под бременем долгов. Все эти потери в конечном счете способствовали централизации власти в западноевропейских странах и ослаблению системы феодальных отношений. Влияние крестовых походов на авторитет церкви оказалось противоречивым. Если первые походы способствовали укреплению авторитета римского папы, взявшего на себя роль духовного лидера в священной войне против мусульман, то 4-й крестовый поход дискредитировал власть папы даже в лице такого ее выдающегося представителя, как Иннокентий III. Деловые интересы нередко оказывались выше религиозных соображений, заставляя крестоносцев пренебрегать папскими запретами и вступать в деловые и даже дружеские контакты с мусульманами. Культура. Когда-то было принято считать, что именно крестовые походы подвели Европу к Возрождению, однако сейчас такая оценка представляется большинству историков завышенной. Что они несомненно дали человеку Средневековья, так это более широкий взгляд на мир и лучшее понимание его многообразия. Крестовые походы получили широкое отражение в литературе. О подвигах крестоносцев в Средние века было сложено несчетное количество поэтических произведений, большей частью на старофранцузском языке. Среди них встречаются подлинно великие произведения, как, например, История священной войны (Estoire de la guerre sainte), описывающая подвиги Ричарда Львиное Сердце, или предположительно сложенная в Сирии Песнь об Антиохии (Le chanson d'Antioche), посвященная 1-му крестовому походу. Новый художественный материал, рожденный крестовыми походами, проникал и в древние легенды. Так, получили продолжение раннесредневековые циклы о Карле Великом и короле Артуре. Крестовые походы стимулировали также развитие историографии. Завоевание Константинополя Виллардуэна остается самым авторитетным источником для изучения 4-го крестового похода. Лучшим средневековым произведением в жанре биографии многие считают жизнеописание короля Людовика IX, созданное Жаном де Жуанвилем. Одной из самых значительных средневековых хроник стала написанная по-латыни книга архиепископа Вильгельма Тирского История деяний в заморских землях (Historia rerum in partibus transmarinis gestarum), живо и достоверно воссоздающая историю Иерусалимского королевства с 1144 по 1184 (год смерти автора) .