Надо написать краткое содержание к сказке Незнаййка и его друзья 5-6 предложений(С??ОЧНОamp;!!)
Литература
Надо написать краткое содержание к сказке Незнаййка и его друзья 5-6 предложений(С??ОЧНОamp;!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно надо!!! Незнайка попадает на луну и знакомится со Звёздочкой. Ему везде не везёт,а его друг получил профессию. И т д!
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