Всего 37 км, время против течения 3 часа, по течению 2 часа, скорость течения реки 3км/час , найдите собственную

Алгебра

Всего 37 км, время против течения 3 часа, по течению 2 часа, скорость течения реки 3км/час , найдите собственную

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