Всего 37 км, время против течения 3 часа, по течению 2 часа, скорость течения реки 3км/час , найдите собственную
Алгебра
Всего 37 км, время против течения 3 часа, по течению 2 часа, скорость течения реки 3км/час , найдите собственную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем собственную скорость равную - х , Согласно условию задачи имеем : (х + 3) * 2 + (х - 3) * 3 = 37 2х + 6 + 3х - 9 = 37 2х + 3х = 37 - 3 + 9 5х = 43 х = 43 / 5 х = 8,6 км/час - собственная скорость
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