По таблице 18 постарайтесь выявить географические закономерности в изменении: А) набора отраслей специализации по территории страны; Б) числа факторов, благоприятствующих развитию машиностроения районов.

Гость: Гость:

А) В Западной зоне России сосредоточено 90% всей продукции машиностроения и всего 10% сосредоточено в Восточной зоне. Западная зона делится на 4 района, в которых сосредоточена продукция машиностроения: 1) Европейский Север – целлюлозно – бумажная промышленность, судостроение и трелевочные тракторы. 2) Центральная Россия – автомобильная, электротехническая, станкоинструментальная, тяжелое, энергетическое тракторное, сельскохозяйственное машиностроение, приборостроение. 3) Европейский Юго-Восток (Поволжье и Северный Кавказ) – автомобильная, электротехническая, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, приборостроение, химическое и нефтяное машиностроение. 4) Урал – автомобильное, транспортное, тяжелое, энергетическое, химическое, нефтяное, дорожно – строительное, тракторное машиностроение. Восточная зона – это Сибирь и Дальний Восток. Этой зоне присуще электротехническое, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, судостроение, отельные производства, тяжелого, энергетического, химического машиностроения. Б) Факторы, благоприятствующие развитию машиностроения, следующие: 1) Европейский Север – ориентация на потребителя; развитая металлургия. 2) Центральная Россия – высокоразвитые промышленность, наука и транспортная сеть; выгодное ЭГП, квалифицированные кадры; концентрация основной части потребителей, мощная металлургия. 3) Поволжье и Северный Кавказ – высокоразвитая промышленности; выгодное ЭГП; квалифицированные кадры. 4) Урал – высокоразвитая промышленность и наука; выгодное ЭГП; Мощная металлургия; квалифицированные кадры. 5) Сибирь и Дальний Восток – развитая промышленность; ориентация на потребителя, металлургия; высокий уровень обеспеченности водой и энергией; сложные природные условия; дефицит трудовых ресурсов.