(622+х)-439=40*79 помогите плиз очь надо
Математика
(622+х)-439=40*79 помогите плиз очь надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
622+х-439=3160 183+х=3160 х=3160-183 х=2977 Можешь даже проверку сделать) Отметь, как лучший, пожалуйста!)))
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