В каких случаях в проводящем кольце возникает индукционный ток?
Физика
В каких случаях в проводящем кольце возникает индукционный ток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех случаях, кроме случая под буквой б
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