До якого типу країн за структурою господарства належить Україна?
География
До якого типу країн за структурою господарства належить Україна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Призеденська республіка
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