Как построить уменьшенную гамму

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Уменьшенная гамма представляет собой искусственно созданную гамму, где движение идет при помощи чередования тона и полутона или полутона и тона. Она так же известна как «гамма Римского-Корсакова» Из-за этого уменьшенную гамму очень часто называют полутоновой гаммой, однако, как видите, это название не так-то просто выговорить, и поэтому оно не прижилось в музыкальной среде. Уменьшенная гамма фактически является разложенным на ноты вариантом уменьшенного септаккорда, поэтому имеет схожее с ним звучание. Ее часто используют, когда хотят создать звучание, похожее на звуки преисподней, завораживающие, колдовские мелодии. Это обусловлено тем, что уменьшенная гамма состоит из тритонов, интервалов объемом в три тона, уменьшенной квинты, создающих подобное звучание. Именно поэтому иногда эту гамму называют «дьявольской». Обычно уменьшенная гаммаиспользуется для обыгрывания минорных и мажорных трезвучий для создания звучаний, выходящих за пределы выбранной тональности. Такой прием используется в самых различных музыкальных стилистиках! Эта гамма прекрасно «ложится» на доминантсептаккорды без V ступени и альтерированныедоминантсептаккорды, характерные для джазовой музыки! Уменьшенный септаккорд Полууменьшенный септаккорд Доминантсептаккорд без V ступени В природе уменьшенная гаммаимеет 3 тональности! Это ДО, ДО#, РЕ. Однако известно что в музыке 12 тональностей! Почему так? Ноты уменьшенного септаккордарасположены по малым терциям. Например Cdim 7 разложим на ноты С-Eb-F#-A. Если от каждой ноты Cdim 7 построить аккорд: Ebdim 7, F#dim 7, Adim 7 получится что ноты в них такие же как в Cdim 7 и одной гаммой «ДО» можно обыграть еще 3 аккорда! C#dim 7: C#-E-G-Bb, Ddim 7: D-F-G#-B.