Почему Владимира Святого называли Владимир Красное Солнышко
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Почему Владимира Святого называли Владимир Красное Солнышко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что красный-красивый,свещенный(в древней руси),а он много хорошого,на благо руси сделал,например:Русь крестил
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