Сочинение про Дубровского только пересказа минимум прошу, очень надо

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(Некоторые моменты можно опустить и я думаю получится не плохое сочинение) Перу замечательного русского поэта и писателя А. С. Пушкина принадлежит много образов романтических, смелых, мужественных и благородных героев. Владимир Дубровский — один из них. Владимир — потомственный дворянин, молодой, образованный. Он единственной сын своего отца Андрея Гавриловича Дубровского, извести его своей добропорядочностью, честным и неподкупным характером. Едва завершив службу Владимир переносит две тяжелее для него утраты: смерть отца и потерю родового имения. Несмотря на обрушившиеся на него несчастья, молодой человек не падает духом. Спасая своих крепостных от расправы, он уводит их в лес и становится предводителем отряда разбойников, быстро прославившегося своим странным благородством: они никого не убивали, а грабили только богатых. Настойчиво и верно идет Дубровский к своей главной цели — отомстить виновнику всех своих бед Кириле Петровичу Троекурову. Однако судьба подготовила ему новое испытание — любовь к Маше Троекуровой. В своем стремлении сделать девушку счастливой, не омрачать ее жизни потерей родных ей людей, Владимир готов отказаться от своего намерения. Любовь к Маше толкает Дубровского на дерзкие и отчаянные поступки: он хитростью проникает в дом Троекуровых и даже умудряется завоевать расположение и уважение самого барина. К сожалению, удача не всегда сопутствует молодому благородному разбойнику. Волей обстоятельств Маша выходит замуж за старого князя, а след самого Дубровского теряется в неизвестности. Однако память о нем, наверняка, надолго останется в сердцах людей, знакомых с ним, и даже узнавших о нем со страниц известной повести А. С. Пушкина.