3х+4х+700=1120 Помогите очень нужнооо

Математика
3х+4х+700=1120 Помогите очень нужнооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+4х+700=1200 7х=1200-700 х=500:7 х= 71 целая 3/7
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