Определить степень окисления йода в следующих соединениях: I2, MgI2, HI, HIO2, HIO4
Химия
Определить степень окисления йода в следующих соединениях: I2, MgI2, HI, HIO2, HIO4
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I2 : 0 MgI2 : +1 HI : +1 HIO2 : +3 HIO4 : +7
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