8)О каких способностях Черномора и его жестоких поступках узнаёт Руслан? Изменяет ли он своему решению биться с ним ради спасения Людмилы? о чём это говорит?
Литература
8)О каких способностях Черномора и его жестоких поступках узнаёт Руслан? Изменяет ли он своему решению биться с ним ради спасения Людмилы? о чём это говорит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Руслан узнаёт о том, что сила у Черномора в его бороде. Что Черномор очень злой карла, который может убить человека не задумываясь (как он убил своего брата)... Нет, Руслан не изменяет своего решения биться с ним. Это говорит о том, что сила любви Руслана к Людмиле велика...
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