13 (решение)прошу вас
Математика
13 (решение)прошу вас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53 : х = 3 ( ост. 8) х = 15 15 × 3 = 45 45 + 8 = 53 Переместим цифры : 35 35 : х = 2 (ост. 5 ) х = 15 15 × 2 = 30 30 + 5 = 35 Первоначальное значение делимого :53.
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