Определите грамматическую основу. 1. А сын, как всегда, встал в 6 утра. 2. Это были книги нашего детства и я люблю их перечитывать. 3. Мой брат станет отличным инженером. Пожалуйста помогите.
Русский язык
Определите грамматическую основу. 1. А сын, как всегда, встал в 6 утра. 2. Это были книги нашего детства и я люблю их перечитывать. 3. Мой брат станет отличным инженером. Пожалуйста помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын подлежащее, встал сказуемое были сказуемое, книги подлежащее;я подлеж, люблю перечитывать сказуемое брат подлеж ,станет инженером сказ
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