Определите грамматическую основу. 1. А сын, как всегда, встал в 6 утра. 2. Это были книги нашего детства и я люблю их перечитывать. 3. Мой брат станет отличным инженером. Пожалуйста помогите.

Русский язык

Определите грамматическую основу. 1. А сын, как всегда, встал в 6 утра. 2. Это были книги нашего детства и я люблю их перечитывать. 3. Мой брат станет отличным инженером. Пожалуйста помогите.

Автор: Гость