Докажите, что при всех значениях х≠±2 значение не зависит от х.

Алгебра
Докажите, что при всех значениях х≠±2 значение не зависит от х.
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