ПОСТАВЬ + в калонках таблицы с правильным ответом. Рычаг скоростей автомобиля Швабра Гаечный ключ Теннисная ракетка Молоток Кусачки Лом Удочка Для увеличения силы или размаха?

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ПОСТАВЬ + в калонках таблицы с правильным ответом. Рычаг скоростей автомобиля Швабра Гаечный ключ Теннисная ракетка Молоток Кусачки Лом Удочка Для увеличения силы или размаха?

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