ПОСТАВЬ + в калонках таблицы с правильным ответом. Рычаг скоростей автомобиля Швабра Гаечный ключ Теннисная ракетка Молоток Кусачки Лом Удочка Для увеличения силы или размаха?
Окружающий мир
ПОСТАВЬ + в калонках таблицы с правильным ответом. Рычаг скоростей автомобиля Швабра Гаечный ключ Теннисная ракетка Молоток Кусачки Лом Удочка Для увеличения силы или размаха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рычаг скоростей автомобиля,Удочка,Молоток,Теннисная ракетка. Вроде бы так!
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Математика