Помогите решить два участка земли одинаковой длины оградили забором первый участок имеет форму квадрата с длиной стороны 20 м а второй участок имеет форму прямоугольника ширина которого равна 8 м. на каком участке забор длинее ...
Математика
Помогите решить два участка земли одинаковой длины оградили забором первый участок имеет форму квадрата с длиной стороны 20 м а второй участок имеет форму прямоугольника ширина которого равна 8 м. на каком участке забор длинее и на сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*20=400 м-забор 20*8=160 м забор 400-160=240 м-разница Ответ:длиннее забор у квадратного участка на 240 м
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