Помогите решить два участка земли одинаковой длины оградили забором первый участок имеет форму квадрата с длиной стороны 20 м а второй участок имеет форму прямоугольника ширина которого равна 8 м. на каком участке забор длинее ...

Математика

Помогите решить два участка земли одинаковой длины оградили забором первый участок имеет форму квадрата с длиной стороны 20 м а второй участок имеет форму прямоугольника ширина которого равна 8 м. на каком участке забор длинее и на сколько

Автор: Гость