Трёхсложные слова разделяющие на части для переноса , в которых количество частей для переноса не совпадает с количеством слогов ( 2- ОЙ класс)

Русский язык

Трёхсложные слова разделяющие на части для переноса , в которых количество частей для переноса не совпадает с количеством слогов ( 2- ОЙ класс)

Автор: Гость