Трёхсложные слова разделяющие на части для переноса , в которых количество частей для переноса не совпадает с количеством слогов ( 2- ОЙ класс)

Русский язык
Трёхсложные слова разделяющие на части для переноса , в которых количество частей для переноса не совпадает с количеством слогов ( 2- ОЙ класс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яко-Ря Июль-Ский,ВО-До-Лей
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