Напишите сочинение-миниатюру на тему Будущее компьютерных игр"

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Постоянное совершенствование графики, создание игровых движков, развитие технологий и технических составляющих – причина столь заметных изменений. Игровая индустрия, как отдельное государство, со своими правилами, законами, способами воплощения их в жизнь. Каких высот она достигла за столь короткий для прогресса промежуток времени! А что будет еще через десяток лет, если уже сейчас игры настолько красиво выглядят (вплоть до того, что можно заметить, как играют амортизаторы автомобиля, как нервно бегают зрачки героя) и обладают настолько высоким уровнем интерактивности? Ведь главное их направление, в котором уже достигли немалых успехов - создание чувства присутствия в виртуальном мире путем изобретения различных motion-контроллеров, как, например, на Wii, X-Box 360 (Natal), на PS3, влияния на человеческое подсознание, психику (напряженная атмосфера, комфортное управление, неожиданные повороты событий, лихо закрученный сюжет, постоянное действие, резкие сцены), создания максимально реалистичного окружения и посредством множества других факторов. Неужели в недалеком будущем компьютерные игры смогут полностью воспроизвести реальный мир, каждую мельчайшую деталь, просчитают все до последнего шага, действия геймера? Сколько времени уйдет на создание такого детища? Насколько мощные видеокарты будут обрабатывать выводимое изображение? Какие потребуются системы охлаждения? Сколько ядер будет у процессора? И вообще во что превратится персональный компьютер и игровые платформы?