Сказка Леонардо да винчи кедр. написать о чем этот текст
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Сказка Леонардо да винчи кедр. написать о чем этот текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О том,что эта притча учит тех,кто слишком горд собой.Кедр был красив,но самолюбив.Высокомерие стоило ему большой ошибки.Гордость — это своего рода презрение ко всем другим,кроме самого себя.
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