Садовнику надо пасадить 16 пионов и 11 лилий он пасадил 23 Сколько цветков осталось посадить садовнику?

Математика

Садовнику надо пасадить 16 пионов и 11 лилий он пасадил 23 Сколько цветков осталось посадить садовнику?

Автор: Гость