Садовнику надо пасадить 16 пионов и 11 лилий он пасадил 23 Сколько цветков осталось посадить садовнику?
Математика
Садовнику надо пасадить 16 пионов и 11 лилий он пасадил 23 Сколько цветков осталось посадить садовнику?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось посадить 4 цветка.
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