Что такое загадка? (Ответ пишите на казахском языке) срочно нужен ответ

Қазақ тiлi
Что такое загадка? (Ответ пишите на казахском языке) срочно нужен ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жұмбақ дегеніміз - белгілі бір затты жасырып, оны сипаттап беру.
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