Переведите тексты пожалуйста))

Гость: Гость:

Прочитайте тексти і відповідати на питання. Філ Купер: спорт дуже важливий для мене. Я проводжу дві години щодня день в тренажерному залі ранку в школі регбі 1 був в різних конкурсах кому частина школи протягом 20 років. Мені подобається, коли наші перемоги команда провела в нашій ви завжди у виграші. думаю, що спорт допомагає мені мене вона вчить мене, щоб бути впевненим і точним. сильніше, швидше і більш терплячим. Мій батько багато в повсякденному житті робить чоловіків з хлопчиків. Ще одна річ, вид спорту, регбі, щоб побачити інші країни можливість. Проте, для повинен бути хорошим спортсменом. що ви місіс лебедя: Я не можу сказати, вид спорту дуже корисний для підлітків. Діти, які багато спорту часто не мають часу для всіх речей підлітків, як, наприклад, зустрічі з друзями, прогулянки і шо далі. Спорт вимагає напруженої роботи, і це є дуже конкурентоспроможною, деякі діти можуть стати нервовим і нещасним. Більш того, діти часто отримують зламані руки і ноги та інші травми, Там немає хорошого в спорті, це necenllary тільки бути активними і підтримувати хорошу фізичну форму. І для цього є PE lensons у всіх школах.