Перевести десятковий періодичний дріб в звичайний а)0,(19) б)3,1 (24) в)0,2 (361) г)5,(17)
Математика
Перевести десятковий періодичний дріб в звичайний а)0,(19) б)3,1 (24) в)0,2 (361) г)5,(17)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваш ответ 3,1 (24) нажми спасибо!!!!
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