Перевести десятковий періодичний дріб в звичайний а)0,(19) б)3,1 (24) в)0,2 (361) г)5,(17)

Математика
Перевести десятковий періодичний дріб в звичайний а)0,(19) б)3,1 (24) в)0,2 (361) г)5,(17)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваш ответ 3,1 (24) нажми спасибо!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Пряме і переносне значення
Ответить
Русский язык
Выпиши сначала слова, которые нельзя переносить,потом спиши остальные слова, разделяя их чёрточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осёл, пт...
Ответить
Биология
Помогите решить задачу, пожалуйста!!!! Определить, какие типы гамет и в каком соот??ошении образует особь женского пола с генотипом Х^DH X^dh,...
Ответить
Другие предметы
В честь кого была названа улица Попова в городе Саранск?
Ответить
Алгебра
8 пример решите)))срочно надо
Ответить