В ящики и корзины разложили 912 кг слив корзин было 6 в каждою помещалась 14 кг слив сколько кг слив разложили в ящики

Математика

В ящики и корзины разложили 912 кг слив корзин было 6 в каждою помещалась 14 кг слив сколько кг слив разложили в ящики

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