В ящики и корзины разложили 912 кг слив корзин было 6 в каждою помещалась 14 кг слив сколько кг слив разложили в ящики

Математика
В ящики и корзины разложили 912 кг слив корзин было 6 в каждою помещалась 14 кг слив сколько кг слив разложили в ящики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6*14=84 кг в корзинах 2)912-84=828 кг в ящиках 
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