Объясните как решать данные уравнения (x-1)•(2-x)=0

Гость: Гость:

Х из первых скобок умножаешь на 2 из вторых скобок, потом х из первых скобок умножаешь на -х во вторых скобках. Потом -1 из первых скобок умножаешь на 2 из вторых скобок и -1 из первых умножаешь на -х во вторых скобках и усё