Объясните как решать данные уравнения (x-1)•(2-x)=0
Математика
Объясните как решать данные уравнения (x-1)•(2-x)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х из первых скобок умножаешь на 2 из вторых скобок, потом х из первых скобок умножаешь на -х во вторых скобках. Потом -1 из первых скобок умножаешь на 2 из вторых скобок и -1 из первых умножаешь на -х во вторых скобках и усё
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