Какова на ваш взгляд,идея "Песни о вещем Олеге"?Срочно!!!

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Песнь о вещем Олеге» была написана в 1822 году. Жанр — легенда. Сюжетной основой «Песни о вещем Олеге» послужила легенда о смерти Олега, киевского князя, записанная в «Повести временных лет». Киевскому князю Олегу, прозванному в народе «вещим» за мудрость, волхв, «кудесник», предрекает: «примешь ты смерть от коня своего». Испугавшись страшного пророчества, князь расстается со своим верным боевым другом-конем. Проходит много времени, конь умирает, а князь Олег, вспомнив о предсказании, с гневом и горечью решает, что волхв обманул его. Придя на могилу старого боевого друга, Олег сожалеет, что им пришлось так рано расстаться. Однако оказывается, что кудесник не клеветал, и пророчество его исполнилось: ядовитая змея, выползшая из черепа коня, ужалила Олега. В легенде о князе Олеге и его коне Пушкина заинтересовала тема рока, неизбежности предна­чертанной судьбы. Олег избавляется, как ему кажется, от угрозы смерти, отсылает коня, который должен, по предсказанию кудесника, сыграть роковую роль. Но через много лет, когда кажется, что опасность миновала — конь мертв, — судьба настигает князя. В стихотворении звучит еще одна тема, чрезвычайно важная для поэта, — темапоэта-пророка, тема поэта — провозвестника высшей воли. Так, князь говорит кудеснику: Открой мне всю правду, не бойся меня: В награду любого возьмешь ты коня. И слышит в ответ: Волхвы не боятся могучих владык, И княжеский дар им не нужен; Правдив и свободен их вещий язык И с волей небесною дружен.