Какова на ваш взгляд,идея "Песни о вещем Олеге"?Срочно!!!
Литература
Какова на ваш взгляд,идея "Песни о вещем Олеге"?Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песнь о вещем Олеге» была написана в 1822 году. Жанр — легенда. Сюжетной основой «Песни о вещем Олеге» послужила легенда о смерти Олега, киевского князя, записанная в «Повести временных лет». Киевскому князю Олегу, прозванному в народе «вещим» за мудрость, волхв, «кудесник», предрекает: «примешь ты смерть от коня своего». Испугавшись страшного пророчества, князь расстается со своим верным боевым другом-конем. Проходит много времени, конь умирает, а князь Олег, вспомнив о предсказании, с гневом и горечью решает, что волхв обманул его. Придя на могилу старого боевого друга, Олег сожалеет, что им пришлось так рано расстаться. Однако оказывается, что кудесник не клеветал, и пророчество его исполнилось: ядовитая змея, выползшая из черепа коня, ужалила Олега. В легенде о князе Олеге и его коне Пушкина заинтересовала тема рока, неизбежности предначертанной судьбы. Олег избавляется, как ему кажется, от угрозы смерти, отсылает коня, который должен, по предсказанию кудесника, сыграть роковую роль. Но через много лет, когда кажется, что опасность миновала — конь мертв, — судьба настигает князя. В стихотворении звучит еще одна тема, чрезвычайно важная для поэта, — темапоэта-пророка, тема поэта — провозвестника высшей воли. Так, князь говорит кудеснику: Открой мне всю правду, не бойся меня: В награду любого возьмешь ты коня. И слышит в ответ: Волхвы не боятся могучих владык, И княжеский дар им не нужен; Правдив и свободен их вещий язык И с волей небесною дружен.
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