Прочитайте существительные с правильным ударением. Каучук, обеспечение, досуг, ??едикаменты, цемент, щавель, корысть, соболезнования, силос, молодёжь, посуда, сахар, предмет, квартал, средства, договор, статуя. Спишите, расс...

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Прочитайте существительные с правильным ударением. Каучук, обеспечение, досуг, ??едикаменты, цемент, щавель, корысть, соболезнования, силос, молодёжь, посуда, сахар, предмет, квартал, средства, договор, статуя. Спишите, расставляя ударения. В скобках укажите разряд существительных по значению. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА срочно

Автор: Гость