Прочитайте существительные с правильным ударением. Каучук, обеспечение, досуг, ??едикаменты, цемент, щавель, корысть, соболезнования, силос, молодёжь, посуда, сахар, предмет, квартал, средства, договор, статуя. Спишите, расс...
Русский язык
Прочитайте существительные с правильным ударением. Каучук, обеспечение, досуг, ??едикаменты, цемент, щавель, корысть, соболезнования, силос, молодёжь, посуда, сахар, предмет, квартал, средства, договор, статуя. Спишите, расставляя ударения. В скобках укажите разряд существительных по значению. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КаучУк,обеспечЕние,досУг,медикамЕнты,цемЕнт,щАвель,корЫсть,соболЕзнования,сИлос,молодЁжь,посУда,сАхар,предмЕт,квАртал,срЕдства,договОр,стАтуя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Длина большого алматинского канала приближена равна 170км а на карте Это изображено отрезком 17 мм найдите масштаб карты