Прочитайте существительные с правильным ударением. Каучук, обеспечение, досуг, ??едикаменты, цемент, щавель, корысть, соболезнования, силос, молодёжь, посуда, сахар, предмет, квартал, средства, договор, статуя. Спишите, расс...

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Прочитайте существительные с правильным ударением. Каучук, обеспечение, досуг, ??едикаменты, цемент, щавель, корысть, соболезнования, силос, молодёжь, посуда, сахар, предмет, квартал, средства, договор, статуя. Спишите, расставляя ударения. В скобках укажите разряд существительных по значению. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КаучУк,обеспечЕние,досУг,медикамЕнты,цемЕнт,щАвель,корЫсть,соболЕзнования,сИлос,молодЁжь,посУда,сАхар,предмЕт,квАртал,срЕдства,договОр,стАтуя
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