Діти встали в хоровод. виявилося, що в кожного хлопчика по один бік стоїть дівчинк??, а по другий хлопчик. По обидва боки кожної дівчинки стоять хлопчики. Скідьки дівчаток в хороводі якщо хлопчиків 12?

Математика

Діти встали в хоровод. виявилося, що в кожного хлопчика по один бік стоїть дівчинк??, а по другий хлопчик. По обидва боки кожної дівчинки стоять хлопчики. Скідьки дівчаток в хороводі якщо хлопчиків 12?

Автор: Гость