Діти встали в хоровод. виявилося, що в кожного хлопчика по один бік стоїть дівчинк??, а по другий хлопчик. По обидва боки кожної дівчинки стоять хлопчики. Скідьки дівчаток в хороводі якщо хлопчиків 12?
Математика
Діти встали в хоровод. виявилося, що в кожного хлопчика по один бік стоїть дівчинк??, а по другий хлопчик. По обидва боки кожної дівчинки стоять хлопчики. Скідьки дівчаток в хороводі якщо хлопчиків 12?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 + 12 =24 24-11= 12
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