Составить программу на паскале,которая имитирует падение брошенного с башни яблока( срочно ) пожалуйста

Информатика
Составить программу на паскале,которая имитирует падение брошенного с башни яблока( срочно ) пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET 3.2 сборка 1318 Uses   GraphABC; Var   h:integer; begin h:=40; line(window.Width-300,window.Height,window.Width-300,0); floodfill(window.Width-20,20,clGray); rectangle(window.Width-200,100,window.Width-100,300); floodfill(window.Width-150,140,clGold); while h<>window.Height-40 do   begin     circle(window.Width div 2,h-40,10);     floodfill(window.Width div 2,h-40,clGreen);     circle(window.Width div 2,h,30);     floodfill(window.Width div 2,h,clRed);     rectangle(0,0,window.Width div 2+40,window.Height);     floodfill(window.Width div 2+40,window.Height,clWhite);     inc(h);   end;   circle(window.Width div 2,h-40,10);   floodfill(window.Width div 2,h-40,clGreen);   circle(window.Width div 2,h,30);   floodfill(window.Width div 2,h,clRed); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Так это ты дежуришь, Бобров? выпишите гр. основу
Ответить
Математика
Альбом в 4 раза дороже тетради,а тетрадь на 21 рубль дешевле альбома. Сколько стоит альбом? Помогите решить задачу пожалуйста. заранее благо...
Ответить
Химия
Срочно Химия 10 класс
Ответить
Русский язык
Составьте слообразовательные пары со словами белка, богатырь
Ответить
Литература
Мини план произведения "Спящая царевна"
Ответить