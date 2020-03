Составить программу на паскале,которая имитирует падение брошенного с башни яблока( срочно ) пожалуйста

Гость: Гость:

//PascalABC.NET 3.2 сборка 1318 Uses GraphABC; Var h:integer; begin h:=40; line(window.Width-300,window.Height,window.Width-300,0); floodfill(window.Width-20,20,clGray); rectangle(window.Width-200,100,window.Width-100,300); floodfill(window.Width-150,140,clGold); while h<>window.Height-40 do begin circle(window.Width div 2,h-40,10); floodfill(window.Width div 2,h-40,clGreen); circle(window.Width div 2,h,30); floodfill(window.Width div 2,h,clRed); rectangle(0,0,window.Width div 2+40,window.Height); floodfill(window.Width div 2+40,window.Height,clWhite); inc(h); end; circle(window.Width div 2,h-40,10); floodfill(window.Width div 2,h-40,clGreen); circle(window.Width div 2,h,30); floodfill(window.Width div 2,h,clRed); end.