Две равные по модулю силы F1 = F2 = 20 Н приложены к одной точке тела. Угол между вектор??ми и равен 1200. Модуль равнодействующей этих сил равен:

Физика
Две равные по модулю силы F1 = F2 = 20 Н приложены к одной точке тела. Угол между вектор??ми и равен 1200. Модуль равнодействующей этих сил равен:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20Н Если изобразить эти силы, достроить рисунок до параллелограмма и провести вектор равнодействующей, как меньшую диагональ, образуются два равносторонних треугольника, потому что диагональ поделит угол в 120° пополам.
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