Ребят , сроооочно Дам много баллов

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Ребят , сроооочно Дам много баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За т. Безу корінь многочлена є дільником вільного члена,дане рівняння -зростаюча функція,тоді має лише 1 корінь,підбором з ясовуємо що це -4
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