Какой период называют золотым веком римской империи . С деятельностью каких императоров связано могущество империи

История
Какой период называют золотым веком римской империи . С деятельностью каких императоров связано могущество империи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучшими императорами римской империи в этот период считают династию Антонинов. золотой век римской империи - это  период когда Древний Рим достиг наибольшего уровня развития в экономике.
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