Соченение рассуждение на тему зачем нам нужны традиции

Гость: Гость:

У многих есть свои традиции и обычаи ,которые передаются из поколения в поколение , Начиная от семьи заканчивая целыми народами .зачем же они нужны ?можно ведь двигаться вперед ,а не жить прошлым ?Так вот , традиции помогают нам не забывать предков и свою историю .