Соченение рассуждение на тему зачем нам нужны традиции
Литература
Соченение рассуждение на тему зачем нам нужны традиции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У многих есть свои традиции и обычаи ,которые передаются из поколения в поколение , Начиная от семьи заканчивая целыми народами .зачем же они нужны ?можно ведь двигаться вперед ,а не жить прошлым ?Так вот , традиции помогают нам не забывать предков и свою историю .
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