Сколько слогов в слове школьный.
Русский язык
Сколько слогов в слове школьный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2слога: школь-ный Это объясняется кол-вом гласных в слове
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