Вычисли. Вырази результат в километрах и метрах. 18 км 300 м + 6700 = 58460 м + 7 км 540 м = 70 км - 356 м = 21300 м - 8 км = Образец: 18 км 300 м + 6700 м = 1) 18 км 300 м = 18300 м 2)+18300 м 6700 м = 25000 м =25 км

Математика

Вычисли. Вырази результат в километрах и метрах. 18 км 300 м + 6700 = 58460 м + 7 км 540 м = 70 км - 356 м = 21300 м - 8 км = Образец: 18 км 300 м + 6700 м = 1) 18 км 300 м = 18300 м 2)+18300 м 6700 м = 25000 м =25 км

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