Вычисли. Вырази результат в километрах и метрах. 18 км 300 м + 6700 = 58460 м + 7 км 540 м = 70 км - 356 м = 21300 м - 8 км = Образец: 18 км 300 м + 6700 м = 1) 18 км 300 м = 18300 м 2)+18300 м 6700 м = 25000 м =25 км
Математика
Вычисли. Вырази результат в километрах и метрах. 18 км 300 м + 6700 = 58460 м + 7 км 540 м = 70 км - 356 м = 21300 м - 8 км = Образец: 18 км 300 м + 6700 м = 1) 18 км 300 м = 18300 м 2)+18300 м 6700 м = 25000 м =25 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58460 м + 7 км 540 м = 1) 7 км 540 м = 7540м 2) 58460м+ 7540м = 66 000 м 3) 66 000 м = 66 км 70 км - 356 м = 1) 70км = 70 000м 2) 70 000м - 356 м = 69644 м 3) 69 644м = 69 км 644 м 21300 м - 8 км = 1) 8 км = 8 000 м 2) 21 300м + 8000м = 29 300м 3) 29 300м = 29 км 300м
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