Морфологический разбор числительного двести (душ)

Русский язык
Морфологический разбор числительного двести (душ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ДВЕСТИ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: двести, двухсот, двумстам, двумястами, двухстах
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