Морфологический разбор числительного двести (душ)
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Морфологический разбор числительного двести (душ)
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: ДВЕСТИ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: двести, двухсот, двумстам, двумястами, двухстах
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