Що таке дахом поїхав?

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Що таке дахом поїхав?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З"їхав з глузду  Російською кажуть " сума сошел", "сбрендил" Коли поведінка людини сильнр відрізняється від повсякденної. Вона може робити абсурдні речі або такі , які не зробила б за таких само умов. Можливо, якась неадеватна поведінка
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