помогите пожалуйста 19-икс÷56=108-99

Математика
помогите пожалуйста 19-икс÷56=108-99
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19-x/56=108-99 -x/56=108-99-19 -x/56=-10 -x=-10^56 x=560 
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