числа 16/80, 15/75 и 56/112 изображены точками на координатном луче. какая точка какое из чисел изображает

Математика
числа 16/80, 15/75 и 56/112 изображены точками на координатном луче. какая точка какое из чисел изображает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16/80 кажется потому что это средние число
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