числа 16/80, 15/75 и 56/112 изображены точками на координатном луче. какая точка какое из чисел изображает
Математика
числа 16/80, 15/75 и 56/112 изображены точками на координатном луче. какая точка какое из чисел изображает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16/80 кажется потому что это средние число
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