Раскрыть скобки,упростить выражение; a)4(2x-3)-x-18 b)6 (3y+2)+(3x-4)+8 в)-4 (x-3)-(2x+8)-16x-4
Алгебра
Раскрыть скобки,упростить выражение; a)4(2x-3)-x-18 b)6 (3y+2)+(3x-4)+8 в)-4 (x-3)-(2x+8)-16x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)7х- 30 б)18у+ 3х+ 16 в)-22х
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