Помогите найти площадь фигуры.
Математика
Помогите найти площадь фигуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найди площадь круга потом найди площадь прямоугольника и вычесть из него половину площади круга
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